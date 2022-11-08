حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 8-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج الدلو الحياة والانطلاق، ويحب البحث عن الحقيقة ويعشق الألوان المبهجة الملفتة للأنظار، ولديهم تركيز عالي عند النظر للأمور حوله، وهو شخص دؤوب للوصول إلى أهدافه، وعندما يضع هدف أمامه يصل إليه مهما طال الوقت وكثرت العراقيل يستطيع تجاوزها والتغلب عليها، كما يعرف عنهم الشجاعة الكبيرة فهم لا يخافون من التحديات التي تواجههم، ويتمتعون بالإخلاص والولاء وأهل للثقة والوفاء والأمانة، ومن عيوبهم الغيرة وحب التملك والسيطرة على من حولهم خاصة شريك حياتهم ما يصيب الطرف الآخر بالانزعاج وقد يتمرد على ذلك ولا يقبله ما يؤدي لنهاية العلاقة سريعا.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

ينصحك الفلك إذا كنت متزوجا أن تتخلى عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن على من حولك حتى لا تجني خسائر عديدة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

خسوف القمر بمواجهة برجك يصيبك بالتشوف اليوم، كما تتوتر قليلا اليوم وتنشغل في حل أمر تعاقد وعليك أن تدرس الأمور بدقة حتى لا يتم خداعك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.