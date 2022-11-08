توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، خلال 72 ساعة مقبلة، بداية من الأربعاء الموافق 9 نوفمبر إلى الجمعة الموافق 11 من الشهر نفسه، لافتة إلى أنّ الطقس يكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30:40% على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على الساحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

ويستمر وفق بيان الأرصاد سقوط الأمطار يومي الخميس والجمعة، حيث تكون خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة كما يلي:

درجات الحرارة الأربعاء 9 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 10 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة الجمعة 11 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.