توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، من حيث درجات الحرارة وحالة الطقس.

وأكدت الأرصاد أن توقعات الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري، يصاحبها أمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تتقدم للداخل مع الوقت، وتصل إلى محافظات الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة، واستمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق من السواحل الشمالية وصولا للقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فى حين يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة الإثنين 7 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة الثلاثاء 8 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.

درجات الحرارة الأربعاء 9 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16.