توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار متوسطة على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة، بأن يكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة غدا الثلاثاء، على أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة كما يلي:

درجات الحرارة الثلاثاء 8 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.

درجات الحرارة الأربعاء 9 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 10 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.