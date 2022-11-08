«الكهرباء» تكشف تفاصيل مشروع الهيدروجين الأخضر: حصل على الموافقات في وقت قياسي

قال الدكتور محمود شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بمشاركة رئيس وزراء النرويج، يأتي في إطار اهتمام العالم بمشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث نفّذه تحالف شركات نرويجية، وأوراسكوم، وصندوق مصر السيادي.

افتتاح مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمته في فعاليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أنّ قدرة المشروع الكلية 100 ميجاوات من الهيدروجين الأخضر، وقدرات الطاقة المتجددة للمشروع 205 ميجاوات من طاقة الرياح و70 ميجاوات من الطاقة الشمسية، لافتا إلى أنّ المشروع يقع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم استخدام الشبكة القومية للكهرباء لنقل الطاقات المتجددة من محطات الإنتاج إلى موقع مصنع الهيدروجين.

تسهيلا من القيادة السياسية لإصدار موافقات مشروع الهيدروجين الأخضر

وأكد شاكر، أنّ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قدّمت وبدعم كامل من الرئيس السيسي، ومجلس الوزراء، تسهيلات لاستصدار جميع الموافقات ومنح التسهيلات والحوافز وصياغة عقود المشروع وتوقيعها في وقت قياسي، ما ساعد على افتتاح المرحلة الأولى منه اليوم.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنّ السنوات القليلة الماضية، شهدت إضافة أكثر من 30 جيجاوات من الطاقة الكهربائية، حيث نفذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة، وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر.

وتابع شاكر، أنّ قضية الطاقة أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل الدولة المصرية، إدراكا منها بأهمية ملف الطاقة، التي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل التنمية بمصر، خاصة أنّها بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم، موضحا أنّ مصر تتمتع بثراء واضح بمصادر الطاقات المتجددة، تشمل طاقات الرياح والطاقة الشمسية، ليكون إجمالي عدد الساعات المحتملة نحو 347 جيجاوات من طاقة الرياح، وفقا لأطلس الرياح العالمي، فضلا عن إمكانيات هائلة من الطاقة الشمسية تصل لنحو 647 جيجاوات.

توزان الطاقة

وأضاف وزير الكهرباء، أنّ المجلس الأعلى للطاقة في مصر، وافق على استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، التي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق توازن الطاقة المطلوب في مصر، وبناء على نتائجها يمكن لمصر أن تولد أكثر من 42% من الطاقة المتجددة لعام 2035.

وأشار شاكر، إلى أنّ الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام كبير، باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب، لافتا إلى أنّ هناك لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدرا للطاقة بالمستقبل القريب في مصر، والبحث في البدائل الممكنة لاستخدام الهيدروجين الأخضر، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية بهذا المجال، حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة بمصر لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.