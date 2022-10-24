الدعاية تؤجل طرح فيلم «المطاريد» لأحمد حاتم بدور العرض إلى شهر ديسمبر

قرر صناع فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم وتارا عماد تأجيل طرحه بدور العرض إلى موسم رأس السنة المقبل بدلاً من طرحه خلال الأيام المقبلة.

سبب تأجيل طرح فيلم «المطاريد» لأحمد حاتم

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، أن العمل تأجل طرحه لشهر ديسمبر المقبل بسبب أن الدعاية الخاصة للفيلم سوف تأخذ وقتاً طويلاً، مما أدى إلى تأجيله خلال هذه الفترة، حتى يتم الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالفيلم.

أحداث فيلم المطاريد

في إطار كوميدي تدور أحداث الفيلم الأساسية، حيث يعود صلاح من أمريكا بعد وفاة والده لاستلم ميراثه، ويسعى لبيع الأملاك التي تتضمن نادي كرة قدم، فيمر بالعديد المواقف غير المتوقعة.

العمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر سامي، يظهر الفنان إياد نصار ضمن أحداث فيلم «المطاريد» كضيف شرف.

أبطال فيلم «المطاريد»

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، محمد مولى ومحمود السيسي من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.