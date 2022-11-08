حماية المستهلك: انتشار مكثف لسيارات الضبطية القضائية لضبط المتلاعبين

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك انتشار مكثف لسيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز، للرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية وضبط المتلاعبين من التجار ببيع السلع الغذائية بأكثر من سعرها المتداول.

حملات مفاجئة للتصدي للتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، التجار من التلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الزيت والأرز والسكر، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي تاجر أو سوبر ماركت يتلاعب بالأسعار، قائلا في تصريح لـ«الوطن»: «حال ضبط فرق الضبطية القضائية أي واقعة تلاعب يتم على الفور تحرير محضر بها في الشرطة، والتي تتولى اتخاذ الإجراء القانوني تجاه التاجر، موضحا أن عدد المخالفات التي تم تحريرها في اليوم الواحد تصل في بعض الأحيان إلى 300 مخالفة».

قانون حماية المستهلك

وشدد المهندس أيمن حسام الدين على ضرورة إعلان السعر على السلعة لعدم تحرير محضر عدم إعلان السعر، طبقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي ينص أيضا على توقيع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه عقوبة التلاعب بالأسعار والغش التجاري.

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

وخصص جهاز حماية المستهلك الخط الساخن له لتلقي شكاوى المواطنين ضد التجار والمتلاعبين بالأسعار على الرقم 19588 للاتصال من أي خط أرضي، أو عبر إرسال رسالة نصية على رقم واتس أب الخاص بالجهاز على الرقم 01577779999.

وكان مجلس الوزراء أصدر تكليفا لجهاز حماية المستهلك بفروعه على مستوى المحافظات للرقابة على الأسواق والتحرك الفوري تجاه شكاوى المواطنين من التلاعب بالأسعار بالتعاون والتنسيق مع المحافظين لتحقيق الانضباط في السوق المحلي.