وظائف حكومية بجهاز حماية المستهلك وجامعة العريش.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وكذلك جامعة العريش لشغل وظائف حرفية متعدد ومتنوعة .

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي تفاصيل الوظائف الحكومية المطروحة، على النحو التالي:

أولا: وظائف جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصف الوظيفة: توفير منظومة معلومات رقمية تتواءم مع التطور التكنولوجي الرقمي، من خلال قواعد بيانات ونظم وبرامج يجرى توفيرها في صورة رقمية لصناع القرار والموظفين بها والمتعاملين معها، بما يساهم في أداء الجهاز أعماله بكفاءة وفعالية.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه وفقا لما هو محدد ببطاقة وصف الوظيفة.

المهارات الفنية: اجتياز الدورات التدريبية المقررة.

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل: مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة:

1 بيان حالة وظيفية معتمد، متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية، وأي بيانات أخرى للمتقدم، مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك، بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم شهادات الخبرة تتضمن البيانات عالية معتمد ومختومة.

2- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

3- مقترحا وافيا لتطوير الوحدة المراد التقديم عليها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته، وفقا لحكم المادة 55 من اللائحة التنفيذية من قانون 81 لسنة 2016، وعدد 4 صور بطاقة شخصية، و7 صور شخصية، عدد 7 ملفات «أصل + 6 صور».

• تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة القيادية بمقر الجهاز، خلال الفترة من 6/11/2022 حتى 5/12/2022، ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد.

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/11/06

نهاية الإعلان: 2022/12/05

بيانات الاتصال: تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمعلن عنها بالأمانة الفنية للجنة الدائمة القيادية بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمقر الجهاز، الكائن بشارع التسعين عمارة 12 حي المصراوية - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ثانيا: وظائف جامعة العريش

وظائف (حرفية) عن طريق الندب.

الجهة طالبة الإعلان: جامعة العريش.

المجموعة الوظيفية: الوظائف الفنية

الجهة التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصف الوظيفة: كما موضح بالملف المرفق.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: كما موضح بالملف المرفق.

المهارات الفنية: كما موضح بالملف المرفق.

سنوات الخبرة: كما موضح بالملف المرفق.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:كما موضح بالملف المرفق

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/11/01

نهاية الإعلان: 2022/11/30

بيانات الاتصال: كما موضح بالملف المرفق.