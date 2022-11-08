«شرم الشيخ الساحرة».. تأثير كلمة الرئيس في أرض السلام على السياحة

«شرم الشيخ الساحرة».. هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة شرم الشيخ في حديثه خلال جلسة عمل مبادرة المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ضمن فعاليات قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، والذي عبر من خلاله عن ثقته في إدراك الدول لأهمية العمل الجاد لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، وتمنى للمشاركين في فعاليات القمة مشاركة مثمرة، وكذلك إقامة طيبة في مدينة شرم الشيخ الساحرة.

خبير يعلق على وصف السيسي لمدينة شرم الشيخ بـ«الساحرة»

وصف الرئيس السيسي لشرم الشيخ بأنها ساحرة، بالتأكيد يؤثر على السياحة للمدينة الساحلية، وفقًا لما قاله علي كارم الخبير السياحي، موضحًا أن مؤتمرا بحجم قمة المناخ يراه سكان العالم أجمع، من المتوقع أن يكون ذكر مدينة بعينها فيه يتسبب في زيادة النشاط السياحي مستقبلًا داخلها، ويجذب السامعين من أرجاء العالم لزيارتها ومعرفة مواطن السحر بها.

وأضاف «كارم» لـ«الوطن»، أن مجرد زيارة 197 من قادة ورؤساء العالم للمدينة، فضلًا عن 30 ألف مشارك بالمؤتمر، يسهم بالتأكيد في إنعاش السياحة هناك، «من يزور شرم السيخ لا يستطيع البعد عنها كثيرًا، زي النيل كدة اللي يدوق حلاوتها لازم يروحلها تاني».

كلمة «السحر» تجذب السائحين من الغرب

كما أشار الخبير السياحي، إلى أن لفظ المدينة الساحرة يعرفه الغرب جيدًا ويطلق دومًا على الجزر النائية التي يتغنون بها دومًا، فكلمة سحر لهم تعني أسرارا مخبئة تخفي وراءها جمال الطبيعة، وهو ما يجذبهم لزيارة أماكن جديدة ويزيد شوقهم للسفر من بلدهم للتنزه، فكان مصطلح الرئيس في وصف المدينة موفقًا للغاية.