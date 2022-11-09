«شيماء» تزرع النباتات والزهور على سطح منزلها: نفسي مصر تبقى جنة خضراء

استطاعت شيماء محمد، ابنة الشرقية التي عشقت حب الأزهار والنباتات منذ الصغر، أن تحقق حلمها أخيرا في أن تجعل من بلكونة وسطح منزلهم جنة خضراء، وقد أصرت على تحقيق حلمها تزامنا مع مؤتمر المناخ ليكون لها دور فعال في المشاركة الإيجابية من منزلها ولتشجع غيرها في هذا المشروع الذي تتمنى نشره في كل ربوع مصر.

والدها أوحى لها بالفكرة

وقالت شيماء، لـ«الوطن»، إن «والدي هو من أوحي لي بتلك الفكرة لأنه كان يصطحبني معه وأنا صغيرة لشراء الأشجار لأرضنا الزراعية التي يزرعها بأشجار الفاكهة وهو سبب شغفي وحبي للزهور والنباتات وحلمت بأن تكون لي جنتي الخاصة في البلكونة وعلى سطح المنزل، وبالفعل استطعت أخيرا تحقيق هذا الحلم».

أهدي البذور مجانا

وأضافت شيماء محمد «بعد نجاح الفكرة بدأت في نشرها بين أصحابي وكل من أعرفهم وأشجعهم على ذلك بمساعدتي لهم في إهدائهم البذور التى تصلح للزراعة على الأسطح والبلكونات كهدية منى لأنني أتمنى أن تصبح كل بيوت مصر جنة خضراء وتظهر من الأعلى كقطعة من الجنة لأنها بالفعل جنة الله فى أرضه وعلينا أن نطبق ذلك على أرض الواقع وأحاول بقدر استطاعتى أن أكون ملهمة لكل من حولى بتنفيذ تلك الفكرة فى منازلهم».

اتحضر للأخضر

وأكدت شيماء أن جملة اتحضر للأخضر كانت أهم دافع لها على إنجاح الفكرة التى نفذتها ولاقت قبولا من كل المحيطين بها، وأضافت أن الأخضر هو لون السعادة فكلما زاد انتشار الزهور والنباتات زاد الإحساس بالراحة والسعادة التي أتمنى أن تعم كل ربوع مصر وتصبح مصر خالية من التلوث بفضل انتشار الزراعة في كل مكان، وخاصة في البيوت من خلال زراعة الأسطح والبلكونات.