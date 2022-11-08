عاجل.. «اقتصادية القناة» تعلن رسميا تدشين أول مشروع للهدروجين الأخضر

في إطار الخطوات الفعالة التي قامت بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسريع وتيرة العمل على مشروعات إنتاج الوقود الأخضر؛ فإنها بصدد الإعلان عن البدء الفعلي لأولى إنتاجات الأمونيا الخضراء في منطقة السخنة الصناعية، خلال الساعات المقبلة.

خطوات واضحة ضمن استراتيجية نحو الوقود الأخضر

يأتي هذا مع الانطلاقة الرسمية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، حيث شهد جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء حضور مكثف من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسئولين، وذلك في إطار متابعة ما تقوم به المنطقة الاقتصادية داخل الجناح باعتبارها من أهم الجهات المصرية التي اتخذت خطوات واضحة ضمن استراتيجيتها نحو الوقود الأخضر والتي ستكلل بالإعلان عن بدء أول إنتاج فعلي للأمونيا الخضراء في منطقة السخنة الصناعية.