رئيس جامعة بنها: الحوار الوطني وقمة المناخ مكاسب كبيرة لمصر والشباب

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إنه بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخcop27، دشنت الجامعة أولى جلسات الحوار الوطني بالجامعة ومناقشة المكاسب المتوقعة، مشيرا إلى أن القمة تحقق مكاسب اقتصادية، وأهما ترويج وانتعاش السياحة في مصر وتوفير فرص لتسويق المشروعات في مختلف المجالات، وحماية البيئة وفرص تتعلق بالطاقة النظيفة والنقل واستغلال الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية «الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جامعة بنها الحكومية وجامعة بنها الأهلية بالعبور اليوم بمشاركة طلاب من أجل مصر وحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ونواب رئيس الجامعة الدكتور تامر سمير والدكتور ناصر الجيزاوي، والدكتور سيد فودة وشباب الجامعة والطلاب وممثلي الأزهر والكنيسة وقيادات الجامعة من هيئات التدريس والعاملين لمناقشة توصيات الجامعة وطلابها حول الحوار الوطني تحت عنوان «الحوار الوطني وقمة المناخ المكاسب المتوقعة».

شارك في الجلسات النقاشية في جامعة بنها الحكومية، نواب التنسيقية محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو مجلس النواب، وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو مجلس النواب والنائبات مارثا محروس وأمير العادلي عضوتا مجلس النواب.

قمة المناخ تطرح مبادرات مصرية على العالم

أوضح رئيس جامعة بنها أن قمة المناخ فرصة عظيمة لجذب الاستثمارات في المجالات الخضراء وإعادة التدوير وتطوير الزراعة مشيرًا إلى أن القمة فرصة سياسية أيضا والعديد من المكاسب السياسية وهي تقوم علي أولويات مصر في توظيف القضايا الأفريقية والمحلية مثل قضية الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وملف المياه وطرح العديد من المبادرات في مواجهة تغير المناخ وتعزيز العلاقة مع الشركاء الرئيسيين بجانب المكاسب الدولية ومنها إبرام الشراكات الدولية وتوفير مصادر تمويل مختلفة لتمويل المشروعات الخضراء في مصر من جهات دولية بالإضافة للمكاسب البيئة التي تدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ورفع الوعي بالتعافي الأخضر.

القيادة السياسية والدولة المصرية جادة في الحوار الوطني

وحول الحوار الوطني، قال رئيس الجامعة إن القيادة السياسية والدولة المصرية جادة في الاستماع للمواطنين وخاصة الشباب من طلاب الجامعات لما لهم من دور حقيقي في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يحقق تقارب وجهات النظر بين كافة الأطياف والقيادات الشعبية والحزبية في مختلف وجهات النظر وهو حلقة من حلقات حياة كريمة.

مواجهة الشائعات وإجهاض محاولات جماعات الشر

أضاف جمال سوسة: علينا مواجهة الشائعات ونعزز اللحمة الوطنية ومواجهة دعوات جماعات الشر لزعزعة الأمن والاستقرار والتأكيد علي دور الشباب في مواجهة حملات تشويه الوطن.