مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مستثمرين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة المناخ COP27، المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واتحاد المستثمرين المكون من شركة (أوراسكوم للإنشاءات ش.م.م)، وشركة "كهربل" منطقة حرة (انجي)، وشركة "تويوتا تسوشو كوربريشن TTC"، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح. وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع مذكرة التفاهم المهندسة/ صباح مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور/ محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس/ أسامة بشاي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم، عن اتحاد المستثمرين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ مشروع يتمثل في إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح، بقدرة 3 جيجاوات، على أن يتم بموجب هذا الاتفاق تأسيس شركة لهذا المشروع في جمهورية مصر العربية، على أن يتم السماح للمستثمر بإجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لإنشاء محطة المشروع، والتي تشمل القياسات المناخية والجيوفيزيائية والطبوغرافية، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروع، وذلك على نفقة ومسئولية المستثمر، دون أدنى مسئولية على الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أو الهيئة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المساعدات الفنية المتاحة لديها لتحالف المستثمرين؛ من أجل التيسير عليه في إجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروع المشار إليه، كما تسمح الهيئة بإجراء الدراسات البيئية الخاصة بمنطقة المشروع، على أن يقوم تحالف المستثمرين بتقديم تقارير دورية للهيئة، بما تم من إجراءات وقياسات على أرض المشروع.ـــــــــــــــــــــــ