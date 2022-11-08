جمعية رجال الأعمال: إقبال من الشركات العقارية السعودية على الاستثمار في مصر

كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات العقارية السعودية على الاستثمار في السوق المصرية، نتيجة لما تحقق على أرض مصر من مشروعات بنية تحتية من طرق ومياه وصرف صحي وكباري، ساهم في التوسع بشكل كبير في النمو العمراني وزيادة الطلب على العقار المصري.

لقاءات مكثفة لوفد رجال الأعمال المصريين المشارك بافتتاح الملتقى العقاري السعودي المصري الثالث بالرياض

وقال المهندس داكر عبد اللاه وهو أحد المشاركين بوفد جمعية رجال الأعمال المصريين الذي يزور الرياض السعودية حاليا برئاسة المهندس عبد المطلب عمارة نائب وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية للمشاركة في الملتقى العقاري السعودي المصري الثالث بالرياض، إن ما لمسه من نظرائه السعوديين هو اهتمام كبير بالاستثمار في مصر سواء من خلال الدخول في مشروعات مباشرة أو عقد شركات مع رجال أعمال ومطورين عقاريين مصريين.

عبد اللاه : مشروعات عملاقة على أرض السعودية وفرصة قوية للشركات المصرية

وأكد داكر عبد اللاه أن هناك تطورا عمرانيا وإنشائيا كبيرا حاليا ومشروعات عملاقة على أرض المملكة السعودية ومن الممكن أن تكون فرصة قوية للشركات المصرية للعمل والاستثمار في المملكة السعودية الشقيقة.

وعن جدول أعمال الوفد المصري المشارك في الملتقى العقاري السعودي الثالث بالرياض والمستمر الخميس المقبل، أكد أن جدول أعمال الزيارة يشمل حفلا للاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال لغرفة الرياض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وزيارة ميدانية لمشروع بوابة الدرعية وجولة في مشروع بوليفارد رياض سيتي وعقد لقاءات مع نائب الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولقاء وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري.

ومن المنتظر أيضا أن يتضمن جدول أعمال الوفد المصري المشارك لقاء المسؤولين بوزارة الاستثمار السعودية ووزارة السياحة السعودية وعقد عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات السعودية والمصرية باتحاد الغرف السعودية.