مراسل قناة القاهرة الإخبارية بواشنطن: إقبال كبير من الأمريكيين على انتخابات الكونجرس

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إنه يوجد إقبال كبير من الأمريكيين على لجان الاقتراع للتصويت في انتخابات التجديد النصفي داخل الكونجرس الأمريكي، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من قبل المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الانتخابات.

تكتم كبير من المصوتين بشأن الانتخابات

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة «عبر سكايب» في الفقرة الإخبارية بالقناة، أن هناك تكتما شديدا من قبل المصوتين بشأن الانتخابات، ويحترمون العملية الانتخابية بشكل كبير، وأنه لا يجب أن يصرحوا بتوجهاتهم الانتخابية داخل اللجنة.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك مواطنين كانوا يقفون قبل السادسة صباحًا أمام مراكز الاقتراع للدخول، موضحا أن المراكز تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الموظفين الذين يساعدون في العملية الانتخابية.

بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

وبدأ الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم النهائية في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيفقدون السيطرة على الكونجرس، ومعها القدرة على المضي قدما في جدول أعمال الرئيس جو بايدن في العامين المقبلين.

وعادةً ما يخسر الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، مقاعد في انتخابات التجديد النصفي، وتشير التوقعات غير الحزبية إلى أن نتائج يوم الثلاثاء لن تكون استثناءً، إذ تفوق المخاوف بشأن التضخم المرتفع والجريمة نهاية حقوق الإجهاض الوطنية وأعمال العنف في 6 يناير 2021، الاعتداء على مبنى الكابيتول في أذهان الناخبين وفقا لوكالة أنباء «رويترز».