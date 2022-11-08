مراسل «القاهرة الإخبارية» بواشنطن: انتخابات الكونجرس تجري بشكل سلس حتى الآن

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في واشنطن، إنّ مراكز الاقتراع الخاصة في لجان انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي، يوجد بها موظفون مهمتهم الترجمة للغات مختلفة، إذ يوجد مترجم للغتين العربية، والإسبانية، وعددٍ من اللغات الأخرى، مشيرا إلى أنّ العملية الانتخابية تجري بشكل سلس حتى الآن.

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة عبر «سكايب» في الفقرة الإخبارية بالقناة، أنّ الأمريكيين العرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية مثلهم مثل أي مواطن أمريكي، وينقسمون بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، إذ يوجد من يُصوّت جمهوريًا على الدوام، ومن يصوت ديمقراطيًا على الدوام، كما توجد كتلة متأرجحة بين الطرفين.

تصويت الأمريكيين العرب

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، بأنّ تصويت الأمريكيين العرب يأتي بحسب ما يرونه يوافق مصالحهم، لكن في المناطق التي تزداد فيها أعداد العرب يتجه المرشحون لمخاطبة هذه الفئة، فعلى الرغم من أنّهم ليسوا بالكتلة التصويتية الضخمة، ألا أنّها كتلة يجري أخذها في الاعتبار في انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي.

وبدأ الأمريكيون، اليوم، الإدلاء بأصواتهم النهائية في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيفقدون السيطرة على الكونجرس، ومعها القدرة على المضي قدمًا في جدول أعمال الرئيس جو بايدن في العامين المقبلين.