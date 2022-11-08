مدير «مركز دراسات» لـ«القاهرة الإخبارية»: خسائر الأزمة الأوكرانية أرهقت العالم كله

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات، إن الأزمة الروسية الأوكرانية، طالت العالم كله من خسائر فادحة، سواء كانت في أزمة الطاقة والغذاء، أو اللاجئين وعملية التضخم وزيادة الأسعار، لكن هناك اختلاف بين حجم الاضرار التي لحقت بدولة عن أخرى، وذلك يتوقف عن حجم الدولة وعدد سكانها.

العالم كله تأثر سلبا من الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك يتوقف أيضا على الإمكانات المالية وإمكانات الطاقة لديها والغذاء، لكن العالم كله تأثر سلبا من الأزمة الروسية الأوكرانية، فهي بين دولتين في الأساس سلة غذاء العالم، ويتحكمان في 30% من الأقماح، و18% من حجم الذرة، وأوكرانيا بمفردها، تتحكم في 50% من إنتاج زيت عباد الشمس على مستوى العالم.

هناك تأثير سلبي على كل دول العالم

وتابع: «كذلك أثر توقف الغاز والبترول، إذ أن حجم الغاز والبترول الذي كان يتدفق من الجانب الروسي لدول الاتحاد الأوروبي كبير للغاية، ووقع تأثير سلبي على كثير من الدول، وكان هناك تأثير سلبي على كل دول العالم، نتيجة هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا تأثر العالم بسبب ما نتج عن هذه الأزمة، التي طالت أكثر من 8 أشهر حتى الآن، ولا يوجد مدى معين أو توقع لنهايتها».