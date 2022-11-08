حبس المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بعين شمس.. اعرف العقوبة

أمرت جهات التحقيق اليوم، بحبس المتهم في قضية انتحال صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، واعترف المتهم أنه عاطل مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي بانتحاله صفة رجال الشرطة لاستيقاف المارة وسرقتهم عن طريق تفتيشهم.

عاطل ينتحل صفة ضابط لسرقة المواطنين

وأضافت التحقيقات اعترف المتهم بحيازته طبنجة صوت وجهاز لاسلكي وهاتف محمول، وأقر بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال الصفة وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يمتلك صورة رخصة سلاح ناري باسمه وصورته والمهنة ضابط شرطة «مزورة»، واعترف باصطناعها عن طريق برنامج «الفوتوشوب» المحمل على هاتفه المحمول.

قانون عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة

شرح المحامي محمود عبدالله في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة وفق قانون العقوبات، إذ تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية وفي الوقت نفسه تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص.

وبالانتقال والفحص تبين محاولة عاطل سرقة أحد المواطنين أثناء طريقه إلى محل سكنه بدائرة القسم بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.