جهات التحقيق تستمع لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين بالجيزة

تستمع النيابة العامة لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوي جنوب الجيزة، الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغ من المواطنين يفيد باصطدام سيارتين أعلى الطريق الصحراوي بدائرة القسم ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحة الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتداركهم بالعلاج اللازم.

وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة، كما تمكن رجال المرور من إزالة آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية من جديد.

نصائح المرور لتفادي الحوادث

وكانت إدارة الحماية المدنية قدمت العديد من النصائح للمواطنين بشأن تلافي وقوع حوادث الطرق المختلفة، وهي:

1ـ التأكد من سلامة السيارة بالكامل قبل مغادرة مكانك.

2ـ المراجعة على فرامل السيارة.

3ـ عدم الانشغال بالهاتف المحمول أو أي شيء آخر أثناء القيادة.

4ـ الالتزام بالسرعة القانونية.

5ـ تجنب السباق بين السيارات.