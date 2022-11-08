«تعليم القاهرة» تعلن افتتاح المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.. والتقديم خلال ساعات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، افتتاح المدرسة الرسمية الدولية الجديدة بروض الفرج، وتقبل الطلاب بمرحلة «FS1» من سن أربع سنوات ومرحلة «FS2» من سن خمس سنوات و«Year1» من سن ست سنوات، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم التعليم المتميز الذي يبني جيل المستقبل وتوفير خدمة تعليمية متنوعة تتلائم مع رؤية مصر 2030.

شروط التقديم للمدرسة المصرية الدولية

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يمكن الاطلاع على شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة من هنا.

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه للتسجيل بنموذج التقديم الإلكتروني يجب الدخول على نموذج التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال FS1 للعام الدراسي 2022-2023 من هنا.

التقديم خلال ساعات

وأضافت مديرية التعليم، أن التقديم يفعل خلال ساعات، مشيرا إلى أنه يجب طباعة نموذج التقديم ملونا وملء البيانات بالكامل بخط واضح وتسليمها خلال المقابلة الشخصية للطفل، التي يجري تحديدها من خلال المدرسة وإرسال الموعد على البريد الإلكتروني المسجل من خلال نموذج التقديم الإلكتروني.