رئيس وزراء تشاد يشكر مصر على حفاوة الاستقبال بقمة المناخ

هنأ صالح كيزابو، رئيس وزراء تشاد، حكومة وشعب مصر على حفاوة الاستقبال، والاهتمام الذي أحيط به منذ قدومه لشرم الشيخ، قائلا: «من هذه المنصة، أريد أن أعرب عن عميق تهانيا لرئيس مؤتمر الأطراف في دورته الـ27، والسلطات المصرية على حسن التنظيم رغم كل الصعوبات».

أكثر من نصف أراضي تشاد صحراوية

أضاف «كيزابو»، خلال كلمته في فعاليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أن تشاد دولة ساحلية، لديها واجهة بحرية، وأكثر من نصف الأراضي صحراوية، والاقتصاد يستند على الزراعة، وتربية المواشي والموارد الهوائية والمعدنية.

وتابع: «وفقا للتوقعات المناخية، فإن كل القطاعات الاقتصادية خاضعة لتغير المناخ وأثرها، وبالتالي والنتائج تتضمن تآكل القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية، ما يؤدي للفقر والمجاعة، وتدهور الأراضي والخسائر على التنوع البيولوجي، وخسائر خصوبة الأراضي، وتمدد الصحراء، وتآكل مصادر المياه وتدهورها والنزاعات بين المزارعين والمربين في الحصول على الموارد الطبيعية، ما يؤدي لمزيد من النزوح من الأرياف والمخاطر الإرهابية».

وواصل: «شاركنا في مسار الحوكمة العالمية في مجال المناخ، من خلال الانضمام لكل الصكوك القانونية، والمبادرات ذات الصلة».

استراتيجية واقعية في مجال التكيف

وأكد أنه من أجل المشاركة في الأهداف التي تقيد ارتفاع درجة حرارة الأرض لدرجة ونصف، فقد اعتمدت تشاد استراتيجية واقعية من أجل زيادة الطموحات الوطنية في مجال التكيف، ونفذنا من الخطوات البارزة، منها إعداد 3 بلاغات وطنية حول تغير المناخ، وإنجاز الخطة الوطنية في مجال تغير المناخ، وتطبيق برنامج عمل وطني في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتكثيف حملات التوعية مع الجهات الفاعلة في أساس تغير المناخ.