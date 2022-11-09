معركة الفجر.. تفاصيل سقوط عنصرين شديدي الخطورة في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

كان أزيز البنادق يضيء الظلام الدامس قبل ساعات من الفجر، حصار محكم من قوات الشرطة لاثنين من العناصر شديدي الخطورة في منطقة جبلية بسوهاج، بادر المتهمان بإطلاق الرصاص عندما شعرا بوجود الشرطة لكن كانت محاولتهما تلك أشبه برقصة الموت وبعد قرابة 30 دقيقة أجبرا على الاستسلام، كان المتهمان مدججين بالأسلحة النارية لكن قوات إنفاذ القانون كانت لها سرعة في المباغتة وحصار المتهمين حتى ألقي القبض عليهما ليلة أمس الأول.

المتهمان يعترفان بجرائم القتل والسرقات بالإكراه

خضع المتهمان أمام النيابة العامة التي نسبت إليهما تهم حيازة بنادق آلية وذخائر ومقاومة السلطات وقت القبض عليهما لاتهامهما في جرائم قتل وسرقات بالإكراه، واعترف المتهمان بتفاصيل الجرائم الأخيرة وقت إلقاء القبض عليهما بقولهما: «كنا عارفين إن مصيرنا الإعدام أو السجن المؤبد في الجرائم القديمة عشان كده كنا بنحاول نهرب من الشرطة»، وبعد انتهاء المتهمين من اعترافهما بالجرائم الجديدة والقديمة أيضًا قررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.

ضبط بنادق آلية وذخائر بحوزة المتهمين

واجهت النيابة العامة المتهمين بالأسلحة المضبوطة معهما وهي 2 بندقية آلية وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، واعترفا بحيازتهما للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس بسبب وجودهما محل استهداف من أسرة شاب تورطا في قتله والشرطة أيضًا، وتبين من التحقيقات أن المتهمين هاربين من أحكام قضائية جملتها 13 سنة سجنًا في قضايا سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية بالإضافة إلى اتهامهما بقتل عامل قبل أسابيع من القبض عليهما وأنهما أطلقا الرصاص عليه وقت محاولته سرقته، ما أدى إلى وفاته.

محامٍ يشرح عقوبة عنصري شديدي الخطورة في سوهاج

يقول الخبير القانوني حازم محمد في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة المتهمين في تلك الجرائم هي الإعدام شنقًا لأنهما ارتكبا عدة جرائم أبرزها قتل عامل رميًا بالرصاص وكذلك اقتران جرائمهما بالسرقة بالإكراه وحيازة بنادق آلية وذخائر وقت القبض عليهما بجانب مقاومتهما للسلطات.