عضو مجلس الطاقة العالمي: السيسي وجوتيريش رسما خارطة الطريق لقضية المناخ

قال الدكتور مهندس ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، استشاري الطاقة والبيئة والتغير المناخي، إن الكلمات الافتتاحية التي يلقيها القادة والرؤساء في المؤتمرات بصورة عامة، يكون منوط بها وضع الإتجاه العام، الذي يجب على الأعضاء والمفاوضيين أن يتبعوه، أو يضعوه كهدف ينبغي الوصول إليه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وضعوا التوجه العام وخارطة الطريق والأهداف التي ينبغي أن المفوضيين يبذلوا أقصى جهد ممكن، خلال فترة التفاوض للوصول إليها، التي سيترتب عليها إنقاذ كوكب الأرض.

جميع سكان الأرض معرضين للخطر نتيجة التغيرات المناخية

أضاف عزيز في حوار مذاع على فضائية «القناة الثانية المصرية»، أن جميع سكان الأرض معرضين للخطر، نتيجة التغيرات المناخية، وهو ما دفع القادة والزعماء إلى بداية خطبهم بجمل مثل أنقذوا كوكب الأرض، كون الخطر الذي يهدد الأرض خطر داهم والكرة الأرضية قرية صغيرة، ولا يوجد أحد سيتمكن من النجاة من الخطر.

مواجهة التغيرات المناخية تتطلب الاتحاد من كل دول العالم

وأشاد عضو مجلس الطاقة العالمي وإستشاري الطاقة والبيئة والتغير المناخي، بالفيلم الأفتتاحي الذي تم عرضه بكوب 27، تمكن من إيضاح هذه الحقيقة، وأستطاع أن يحفز المفاوضين للتعاون بدلًا من التشدد والعناد والمواجهة ضد بعضهم البعض، كون التغيرات المناخية ليست مبارة يفوز بها أحد بل كارثة كبيرة جدًا، وعلى الجميع أن يتحدول للوصول لحلول سليمة.