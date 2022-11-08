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كشف ملابسات فيديو البندقية الآلية: ضبط عاطل كانت بحوزته في سوهاج

كتب:

محمد بركات
07:24 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
بندقية آلية

بندقية آلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك» لأحد الأشخاص بحوزته بندقية آلية، داخل غرفة أحد المنازل والعبث بها وفك وتركيب خزينتها، وأمكن ضبطه وأرشد عن السلاح الناري.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج، وبمواجهته اعترف بأن البندقية الآلية خاصة بأسرته، وأرشد عنها، وبخزينتها عدد من الطلقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات