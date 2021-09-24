ضبط تاجر مخدرات بحيازته بندقية آلية في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار – وكمية من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الآثم، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر الغير مُرخصة.. فقد