«آثار عين شمس» تستعد لاختبارات «الميدتيرم» للعام الجامعي 2022 / 2023م

أعلن الدكتور حسام طنطاوي، القائم بعمل عميد كلية الآثار ووكيلها لشؤون التعليم والطلاب، استعداد قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية لإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع برامج الكلية تطبيقًا لما ورد في مواد اللائحة الداخلية للكلية التى تنص المادة 14 منها على عقد هذا الاختبار خلال الأسبوع السابع من الدراسة على أن يُخصص له 10 درجات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

امتحانات الميدتيرم

وأوضح عميد كلية الآثار جامعة عين شمس أن الموعد المحدد لبداية لامتحانات الميدتيرم، هو الأحد 13 نوفمبر 2022 حتى الخميس 17 نوفمبر 2022م حيث يجرى اختبار الطلاب وفقا للجدول المعلن.

وتتضمن لجان الفرقة الأولى فترتين الأولى من الساعة 9 حتى 10 صباحًا، والثانية من 10.30 حتى 11.30، والفرقة الثانية من 12- 1 ومن 1.30 الى 2.30.

إعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام

وأضاف «طنطاوي» أن إدارة شؤون الطلاب انتهت من إعداد جداول الاختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، وجرى إعلانها للجميع قبل موعد أول اختبار، وأن القواعد التي جرى اعتمادها من مجلس الكلية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي تركت لأعضاء هيئة التدريس حرية اختيار أسئلة الاختبار من بين الأنواع المختلفة للمفردات الاختبارية مع الالتزام بما ورد في مواصفات الورقة الامتحانية، وتناسب الوقت المتاح للإجابة مع الساعة المقررة للاختبار، مع ضرورة أن تقيس الاختبارات بعض مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسي.