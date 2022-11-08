تكريم أفضل 8 بحوث علمية تطبيقية لحلول المشكلات البيئية بـ«علوم المنصورة»

كرم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع قمة المناخ في شرم الشيخ، الفائزين بـ«أفضل بحث علمي تطبيقي» تضمن توزيع جوائز على أفضل 8 أبحاث تطبيقية لرسائل ماجستير ودكتوراه مقدمة من إحدى الشركات من بين 40 بحث تقدموا في المنافسة، وتتميز الأبحاث التي وقع عليها الاختيار قابليتها للتطبيق فى إطار رؤية مصر 2030 بجانب أنها أبحاث تطبيقية قابلة للتطبيق وتقدم بشكل أساسي حلول للمشكلات البيئية.

حضر التكريم كل من: الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، الدكتور ايهاب عبد اللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكلية السابقين ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

أفضل 8 أبحاث تطبيقية

وفاز بجوائز أفضل 8 أبحاث تطبيقية لرسائل ماجستير ودكتوراه كل من:

الدكتور فاطمة طه عبد الحميد مدرس مساعد قسم الكيمياء، عن البحث العلمي المستخلص من رسالة ماجستير «إزالة الأصباغ الصناعية المستخدمة بكثرة في الصناعة من المياه واعادة استخدام المياه مرة أخرى في تطبيقات مختلفة وأغراض مختلفة» تحت إشراف الدكتور محمد الدفراوي، والدكتورة رانيا التابعي.

تحلية المياه وإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية

الدكتورة آية جمال سعد بكر، قسم الكيمياء، والبحث مستخلص من رسالة ماجستير «نموذج مصغر لنظام تحلية المياه وانتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بحث تطبيقي لتحلية مياه البحار» وحائز سابقا على جائزة الجامعة للتغيرات المناخية تحت إشراف الدكتورة سهير عبد الحكم، الدكتور أحمد جبريل، الدكتورة دعاء أحمد كسبة.

تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية

الدكتورة صفا أحمد عبد المطلب مدرس مساعد، قسم الكيمياء، عن البحث مستخلص من رسالة دكتوراه: «تحضير حساسات كيميائية عضوية ذات كفاءة عالية لتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية الخلايا الشمسية واستخدام الأصباغ العضوية فى تصنيع الخلايا الشمسية وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة باستخدام الخلايا الشمسية الصبغية» تحت إشراف الدكتور أحمد فضة، الدكتور ايهاب عبد اللطيف، الدكتورة محمد رمضان.

التعرف على البقايا الدوائية

الدكتورة آية ساهر عطية، قسم الكيمياء، عن البحث مستخلص من رسالة ماجستير «التعرف على البقايا الدوائية وتحديدها باستخدام أجهزة استشعار يتم تحضيرها باستخدام مواد متوفرة بسيطة وغير مكلفة وغير مضرة بالبيئة» تحت إشراف الدكتور مجدي إبراهيم خليفة، الدكتور وائل إبراهيم، الدكتور أحمد بهجت خليفة.

زيادة كفاءة الخواص الضوئية للخلايا الشمسية

الدكتور حازم يحيى محمد صلاح، قسم الفيزياء، عن البحث مستخلص من رسالة دكتوراه: «استخدام زجاج ITO من أكسيد الزنك معالج بتركيزات مختلة من 2- 8 % من الكوبلت لزيادة كفاءة الخواص الضوئية للخلايا الشمسية» تحت إشراف الدكتور أحمد حمزة عرابي، الدكتور عبد الحميد الشاعر، الدكتور محمود سعد الحناوي، الدكتور محمد إبراهيم.

إعادة تدوير المخلفات البيئية الصلبة

الدكتورة أمل محمود أبو السعود قسم النبات، عن البحث المستخلص من رسالة دكتوراه بعنوان «استخدام: إعادة تدوير المخلفات البيئية الصلبة إلى أسمدة نانومترية غير مكلفة اقتصاديا وصديقة للبيئة ودراسة تأثيرها على نمو وانتاجية الفلفل الأخضر وإمكانية استبدال السماد الكيميائي بهذه الأسمدة ودراسة تأثيرها على نمو وانتاجية النباتات بالإضافة لدراسة السُمية الخلوية والجينية للأسمدة النانوية العضوية بالمقارنة بالسماد الكيميائي» تحت إشراف الدكتورة ماجدة إبراهيم سليمان، الدكتورة غادة الشربيني، الدكتورة هبة محمود عبد العزيز.

زيادة صلابة الخلطة الإسمنتية

الدكتورة أسماء علاء عبده، قسم الفيزياء، البحث مستخلص من رسالة ماجستير: «استخدام زيادة صلابة الخلطة الإسمنتية وتأثير بوليمر يعتمد على النفتالين لدراسة تأثيره على أكسده الحديد للأسمنت البورتلاندى وأيضا زيادة نسبة الانضغاط والتحمل لعينات الأسمنت بإضافة تركيزات مختلفة من البوليمر وذلك بتقليل نسبة الماء المستخدم وزيادة سرعة تفاعل الأسمنت والماء والحصول على النتائج المرجوة» تحت إشراف الدكتور ماهر التونسي، الدكتور عصام عرفة حسن جمعة، الدكتور حامد إبراهيم عبد القادر، الدكتور عمرو عثمان حبيب.

مقاومة تليف الكبد

الدكتورة آية عبد رب النبي، قسم علم الحيوان، البحث مستخلص من رسالة دكتوراه «تأثير البروانثروسيانيد لمقاومة تليف الكبد المستحث تجريبيا فى ذكور الجرذان» حيث يساعد على تحسين وظائف الكبد وتقليل مستوى الدهون الثلاثية والكولسترول بالدم تحت إشراف الدكتورة عزة عثمان، الدكتور محمد عمرو المسيري، الدكتور ماهر عامر، الدكتورة ماجي عامر.