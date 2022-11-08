تحرير 124 محضرا لمخالفات بالأسواق في حملات تموينية بسوهاج

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، بالتنسيق مع مباحث التموين بمدرية أمن سوهاج، والإدارات التموينية بالمراكز، والوحدات المحلية، والطب البيطرية مديرية الصحة، على مدار اليوم، عدة حملات تموينية، أسفرت عن تحرير 124 محضرًا تموينيًا، في أنحاء المحافظة.

وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، إن المحاضر المحررة جاءت بواقع 84 محضر مخالفة للمخابز والمطاحن، وباق المخالفات في أخرى متنوعة بالأسواق.

عدم مطابقة للمواصفات

وتنوعت المخالفات التي تم رصدها من قبل تموين سوهاج والتي جرى ضبطها، ما بين مخالفات و«عدم مطابقة للمواصفات، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، ونقص وزن الرغيق، وعدم مطابقة المواصفات، وسلع مجهولة، وسلع منتهية الصلاحية ، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة في مخابز »، ومواد بترولية.

إحكام السيطرة والرقابة على عملية تداول السلع الغذائية

وأوضح «إبراهيم» أن مديرية التموين بسوهاج تكثف جهودها في القيام بحملات تموينية متكررة لإحكام السيطرة والرقابة على عملية تداول السلع الغذائية في الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية في شتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع الغذائية وصلاحيتها وجودتها حرصًا على صحة الأهالي، وضمان وصول الدعم إلى مواطنيه.