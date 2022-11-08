مراسل «القاهرة الإخبارية» بشرم الشيخ: الهيدروجين الأخضر محور جلسات قمة المناخ

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في شرم الشيخ، إن الحديث اليوم خلال قمة المناخ كان حول كيفية الوصول لمصادر طاقة بديلة، فضلًا عن كيفية إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحا أن الجميع كان يبحث خلال الجلسات عن مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مثلما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» في شرم الشيخ، في تصريحات للقناة، أن جلسات قمة المناخ التي انعقدت على مدار اليوم، واستمرت لنحو 9 ساعات، كان عنوانها الهيدروجين الأخضر.

وتابع بأنه خلال اليوم الثالث لقمة شرم الشيخ المناخية، تحدث الرئيس القبرصي، عن أهمية تنسيق التعاون ما بين دول شرق المتوسط، فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو النموذج الذي تحدثت عنه أيضًا دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال حديثها عن إنتاجه خلال الفترة المقبلة، وأهمية ذلك بالتطرق لملفات عديدة بالشراكات بين الدول، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، تحدث عن أهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة لعزمه التعاون مع الدول الأفريقية حول ذلك، وأيضًا إنشاء صداقات وتوقيع بروتوكولات بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والعربية.