حملة على مخازن المحال والسلاسل الغذائية في المنيا منعا لإخفاء السلع

وجه الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، بتحرير عدد من المحاضر تنوعت ما بين البيع بأسعار مبالغ فيها وعدم وجود فواتير، وذلك خلال جولة على الأسواق والمحلات التجارية.

حملة مكبرة على مخازن المحال والسلاسل الغذائية

وأجرى نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة شملت تفقد أسواق الاتحاد والمصرية وكازيون والراية والشريف وعددًا من محال السوبر ماركت بالمنيا، ورافقه الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثلى مديرية التموين، للتأكد من توافر السلع الأساسية، والتزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة.

تفقد المخازن الخاصة بالمحال والسلاسل المختلفة

وتابع نائب المحافظ، توافر السلع الغذائية بالأسواق والمحال التجارية المختلفة، والتأكد من الأسعار والاطلاع على الفواتير لمقارنتها بالأسعار المعروضة، كما تفقد المخازن الخاصة بالمحال والسلاسل المختلفة للتأكد من عدم إخفاء أى سلعة استراتيجية.

كما فتح نائب المحافظ نقاشا مع المواطنين المترددين على المحال والأسواق لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات وناشدهم ضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كلف نائبه بتنفيذ حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بمدينة المنيا، ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وضبط السلع، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، والقضاء على الاحتكار.