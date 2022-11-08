قصواء الخلالي: العالم يقف من أجل إنقاذ البشرية في شرم الشيخ

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ كل وسائل الإعلام العالمية، تسلط الأضواء على مصر، بسبب استضافة قمة المناخ cop 27، إذ شهد اليوم، عقد اتفاقات وبروتوكولات وشراكات بين الكثير من الدول لإنقاذ البشرية.

الخلالي: اليوم شهد الكثير من استعراض المشكلات والشفافية والوضوح

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أنّ اليوم شهد الكثير من استعراض المشكلات والشفافية والوضوح، مشيرةً إلى أن كل كلمة ألقيت اليوم، تمثل جانبا من هذه البشرية، وكل أمة تستعرض مشكلاتها والأزمات التي تعرضت لها بفعل التغير المناخي.

الخلالي: يقف العالم من أجل إنقاذ البشرية في شرم الشيخ

تابعت الإعلامية: «اليوم، يقف العالم من أجل إنقاذ البشرية في شرم الشيخ، والعالم كله يجتمع في مصر، للوقوف على الحل من أجل تطبيق هذه القرارات، التي أتخذت في القمم السابقة، بواقع 26 قمة، واليوم تستضيف شرم الشيخ القمة السابعة والعشرين».

وأكدت: أن «الكثير يتحدث اليوم عن أن نسبة 100 مليار دولار لم تعد كافية لتفادي ما تعرضت الدول النامية والعالم من أثر سلبي، ترتب على انبعاثات الغازات الدفيئة في قضية التغير المناخي، يدفع الجميع الثمن الآن، ويتكبد الجميع خسائر فادحة».

وأشارت، إلى أن اليوم شهد كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلمات عن الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأخضر، ومستقبل هذا الاقتصاد، بصفته مستقبل البشرية، حيث سلطت الضوء كلمة الرئيس، على هذا هذا النمط بأنه النمط الأكثر سلاما وحفاظا على المناخ والإنسانية في المرحلة المقبلة.