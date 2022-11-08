الكاتب الصحفي مهدي النمر لـ «القاهرة الإخبارية»: معدل الفقر بإيطاليا يتجاوز 5 ملايين أسرة

قال الكاتب الصحفي مهدي النمر، إن الانكماش الاقتصادي له أسباب متداخلة ومترابطة ومركبة، والأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات مباشرة وغير مباشرة، وكل ذلك تتحمله الموازنات العامة والإنفاق الحكومي الدولي، وكل ذلك يؤثر في مستوى الخدمات.

معدلات التضخم في أوروبا بلغت مستويات كبيرة

وأضاف «النمر»، خلال لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معدلات التضخم والغلاء بلغت مستويات كبيرة جدا في إيطاليا، إذ أن سلة الأغذية للأسر ارتفع التضخم بها.

وأشار إلى أن معدلات الفقر في إيطاليا تتجاوز 5 ملايين أسرة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وهذه المعدلات في اتساع، وهناك تراجع في القدرة الشرائية ومعدلات الرفاة لدى الطبقات المتوسطة.

حالة من التوتر الاجتماعي

ولفت إلى أن الأزمة تخلق تراجعا في الدخول وزيادة في أرباح بعض الشركات ورؤوس الأموال ما يخلق حالة توتر اجتماعي ما زال في بدايته، ولكن إذا استمر الوضع في هذا الاتجاه لاشك أن الأوضاع الاجتماعية مرشحة للتفاقم والانفجار.