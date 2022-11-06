سعر قنطار القطن اليوم الأحد.. «بحري» يسجل 4300 جنيه

سجل سعر قنطار القطن اليوم الأحد 2022، وذلك خلال التعاملات الصباحية والتي عقدت في عدد من المزادات في الوجهين البحري والقبلي، نحو 4300 جنيه للقطن طويل بحري، بينما سجل سعر قنطار القطن لطويل قبلي 4000 جنيه، وسط ارتفاع 175 جنيها عن كل قنطار قطن لطويل بحري، و50 جنيها عن كل قنطار قطن لطويل قبلي، طبقا لآخر مزادات عقدت منذ 48 ساعة.

سعر القطن اليوم الأحد

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا الزراعات الحقلية، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم الأحد، شهدت ارتفاعًا نحو 175 جنيها عن سعر قنطار القطن لطويل بحرى، و50 جنيها لسعر قنطار القطن لطويل قبلى، وهو ما يعطي مؤشرًا قويًا بما يشهده ارتفاع سعر قنطار القطن ليصب في مصلحة عدد كبير من مزارعي القطن بمحافظات مصر.

القطن المصري طويل التيلة

وأضاف «أبو اليزيد»، أن القطن المصري طويل التيلة من أنواع جيزة 94 وجيزة 97، وجيزة 96، وجيزة 93، وهي أصناف ذات مواصفات عالية الإنتاجية ولها قياسات دولية في عمليات شراء القطن «الشعر» من محصول القطن طويل بحرى دون غيرة، حيث يبلغ المنزرع في محافظات مصر هذا العام 337 ألف فدان قطن طويل التيلة.