قصواء الخلالي: المصري القديم أول من سعى إلى الحفاظ على البيئة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الإنسان المصري القديم أول من سعى للحفاظ على البيئة من حوله، مشددًا على أن المصري القديم كان على وعي كبير بالإنسانية والمناخ.

الخلالي: المصري القديم كان يحترم الطبيعة ونهر النيل

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، أن المصري القديم كان يحترم الطبيعة ونهر النيل ويحافظ عليه ويقسم به ويقدسه بشكل كبير جدا حتى تحول إلى رمزية تخص المعبودات المصرية القديمة.

الخلالي: المصري القديم كان يحترم الأرض ويقدسها

وتابعت أن المصري القديم كان يحترم الأرض وخصوبة الأرض ويقدسها، ويحترم الأمور المحيطة به في البيئة، وكان سباقا في الحفاظ على البيئة والحفاظ على المحيط الطبيعي الخاص به، وبنى واستفاد من هذه الطبيعة بشكل إيجابي ولم يؤثر سلبا على الطبيعة من حوله بشكل هدام.

وأكدت: «عندما ذُكرت الحضارة المصرية اليوم ضمن فعاليات قمة المناخ COP 27 كنت سعيدة جدا بهذا الأمر، إذ أن العالم كله يعي عمق الحضارة المصرية القديمة»، مشيرةً إلى أن مصر على مدار السنوات الماضية كانت سباقة في العمل على قضية تغير المناخ والعمل بشكل إيجابي على هذه القضية وأن تكون مصر من أوائل الدول التي تستطيع الخروج إلى منطقة جيدة من مناطق العمل على قضية التغير المناخي.