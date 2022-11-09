«فسيخ وبصل أخضر».. فنانون تشكيليون عالميون يتناولون الطعام بملتقى البرلس

«فسيخ وبصل أخضر وليمون وسلاطات».. طعام اعتاد عليه الفنانون التشكيليون العالميون الذين يشاركون في ملتقى البرلس الدولي السنوي للرسم على الحوائط والمراكب بمحافظة كفر الشيخ.

يحرص الفنانون التشكيليون العالميون القادمون من عدة دول إلى جمهورية مصر العربية ومن ثم التوجه إلى مدينة البرلس التي تقع في محافظة كفر الشيخ شمال دلتا مصر، وذلك للمشاركة في فعاليات ملتقى البرلس الدولي للرسم، والتعايش مع أهالي البرلس، والتعرف على ثقافتهم، وتناول طعامهم، وأيضاً الاستمتاع برمالها السوداء، وبحيرة البرلس، والبحر المتوسط.

«الغداء اليوم كان فسيخ هدية لملتقى البرلس الدولي للرسم على الحوائط والمراكب من أحد أصحاب محال الأسماك المُملحة ووالد إحدى الفنانات التشكيليات اللي بتشارك معانا من البرلس، وكان معاه عيش أبيض، وبصل أخضر، وسلطات، ومشروبات غازية، وكمان فاكهة»، بهذه الكلمات بدأ الفنان التشكيلي الكبير الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، منفذ ملتقى البرلس، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «عبد المحسن»، «كل سنة الفنانين التشكيليين اللي بيشاركوا معانا في الملتقى بيحبوا ييجوا تاني، وبينتظروا الملتقى من السنة للسنة علشان يشاركوا معانا ويزوروا البرلس، ويستمتعوا بأجوائها الجميلة، وبطيبة أهلها، وخير أرضها، وكفاية علينا براءة الأطفال واندماجهم معانا وتفاعلهم مع الأعمال الفنية اللي بتتنفذ على الحوائط والمراكب في البرلس، واللي حابب يشارك منهم بنعطيه الفرصة عشان يرسم ويطلع موهبته».

«برتقال وكاكا» فواكه حرص الفنانون التشكيليون على تناولها عقب انتهائهم من تناول «الفسيخ» بحسب «عبد المحسن»: «بعد ما خلصنا أكل الفسيخ حلينا بالبرتقال والكاكا، وقعدنا قدام البحر شوية عشان نستمتع باليود ونقاء الهواء، وكل الفنانين التشكيليين حابين المكان جداً ومش عايزين يروحوا بلادهم من جمال البرلس لأن اللي يشرب من مية البرلس يرجع تاني، ومستمرين في أعمال الرسم ضمن ملتقى البرلس التاسع للرسم لحد يوم 14 نوفمبر الحالي».