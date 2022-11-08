وزيرة الهجرة لـ قصواء الخلالي: نداء الرئيس بإنهاء الأزمة الأوكرانية جاء في توقيت مناسب

قالت السفيرة سهى الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ مصر مثلما قادت العالم القديم، فإنها في سبيلها إلى الخروج بنتائج تقود العالم الجديد لدى استضافتها لقمة المناخ COP27.

الجندي: حديث الرئيس السيسي عن إنهاء أزمة روسيا وأوكرانيا صائب

وتطرقت الجندي، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، إلى نداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددة على أن هذا النداء متميز وفي الوقت الصحيح، في ظل مشاركة رؤساء أكبر الدول في COP27.

الجندي: لا يوجد شيء يعاني منه العالم أكثر من هذه الأزمة

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: «لا يوجد شيء يعاني منه العالم أكثر من هذه الأزمة التي أضرت بالجميع، بما في ذلك أطرافها، كما أضرت بباقي العالم، ولم يتعرض العالم إلى خسائر مشابهة إلا في الحروب العالمية».

وأكدت أن الأزمة الروسية الأوكرانية يجب أن تتوقف، وأي حروب أخرى يجب أن تتوقف، فالعالم في الوقت الحالي لا يصح أن يحيا في ظل حروب، لأنها تقتل ولا تبني ولا تحقق أي أهداف، ومن ثم، فإن نداء الرئيس عبدالفتاح السيسي كان صحيحا وقويا وفي التوقيت المناسب.