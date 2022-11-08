برنامج «التاسعة» يعرض لقاءات مع رؤساء وأعضاء وفود العالم في قمة المناخ

عرض الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، تقريرا عن اللقاءات التي أجراها التليفزيون المصري مع رؤساء وأعضاء وفود العالم المشاركة في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

سلسلة لقاءات مع المسؤولين

وتضمنت سلسلة اللقاءات، نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا، عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، حسن شيخ محمود رئيس دولة الصومال، الدكتور الزيتوني ولد دادة نائب مدير مكتب الفاو لتغير المناخ، بيلاوال بوتو زارداري وزير خارجية باكستان، مارتن جريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ومحمود محيي الدين رائد الرئاسة المصرية لقمة المناخ.

وتسلمت مصر، الأحد الماضي، رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذى يعقد حتى 18 نوفمبر الجارى.

قمة شرم الشيخ

وتشهد القمة، مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 60 ألف شخص يمثلون 197 دولة، وسط احتفاء كبير من الوفود المشاركة بتنظيم مصر للمؤتمر باعتبارها صوت إفريقيا للعالم.