تكريم طفل أعاد «أنسيال ألماس» لأصحابه في الدقهلية: «فخور باللي عملته»

كرّم النائب طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة، التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، الليلة، الطفل علي أيمن إبراهيم سنجام، 9 سنوات، التلميذ في الصف الثالث الابتدائي، وذلك بعد عثوره على «أنسيال ألماس» داخل نادي جزيرة الورد، وأعاده لأصحابه ورفض الحصول على أي مكافأة، على الرغم من إعلان أصحابه عن رصد مكافأة مالية كبيرة لمن يعثر عليه ويعيده.

شهادة تقدير ودرع النادي للطفل

وقدم رئيس مجلس ادارة نادي جزيرة الورد شهادة تقدير ودرع النادي، للطفل كما قرر منح رحلة مجانية للطفل وأسرته، وذلك تكريما له على أمانته وموقفه المشرف للجميع.

«وجدت الأنسيال ولم أكن أعرف أنه غال وأخذته وذهبت إلى أمانات النادي ولم أجدهم».. يحكي الطفل علي لـ«الوطن» تفاصيل عثوره على الأنسيال قائلا: «عدت إلى بيتي، وحكيت لماما ما حدث، ووقتها شاهدت إعلان على صفحة النادي على فيس بوك عن فقد الأنسيال وعرفنا أنه غال جدا».

عثور الطفل على أنسيال ألماس

وأضاف: أن تليفون صاحبة الأنسيال كان على الإعلان فاتصالنا بها واتفقنا نتقابل في النادي وبالفعل نزلنا وسلمناه لها ورفضت الحصول على أي مكافأة.

وأشار إلى أنه لو تكرر الموضوع مرة أخرى «لازم أرجع أي حاجة أعثر عليها لأصحابها، لأنها ليست من حقي، وأنا فرحان جدًا وفخور باللي أنا عملته».

والد الطفل: أشكر نادي جزيرة الورد على التكريم

وتقدم أيمن سنجام، تاجر، والد الطفل علي، بخالص الشكر لإدارة النادي برئاسة النائب طارق عبدالهادي، على التكريم لابني علي وعلى حرص إدارة نادي جزيرة الورد على إظهار نموذج الأمانة في موقف ابني، «الحمد لله هو وأخوه آدم طول عمرهم هذه أخلاقهم لإني ربيتهم على ذلك».

وأضاف أن زوجتي عليها جزء كبير في متابعتهما أولا بأول وتعرف أصدقائهما وتتابع سلوكياتهما في كل شيء، وتكريم اليوم من إدارة النادي وكل الناس من الجيران في الشارع بتشاور على ابني علي لموقفه المحترم.