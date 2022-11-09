تفاصيل انهيار عقار بمنطقة إمبابة.. 3 وفيات وإصابة شاب

كانت الساعة تتجه عقاربها إلى الخامسة من غروب شمس أمس الثلاثاء، عندما فوجئ أهالي سكان شارع علي بسيوني بعزبة الصعايدة، التابعة لدائرة قسم شرطة إمبابة، بسماع أصوات ارتطام شديد (انهيار) متجه من منزل مكون 5 طوابق وتصاعد الأتربة التي عانقت السماء، إذ هرول الكثير في الإسراع لمحاولتهم إنقاذ السكان الموجودة أسفل العقار المنهار، وتسيطر عليهم حالة من الرعب الشديد أملا في إنقاذ السكان، في السطور التالية «الوطن» ترصد لكم ما حدث لحظة انهيار عقار بمنطقة إمبابة.

انهيار عقار بمنطقة إمبابة.. التحريات تكشف التفاصيل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية التي أشرف عليها اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، أن انهيار عقار بمنطقة إمبابة أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة شاب يدعى «محمد ع ع» يبلغ من العمر 33 سنة، وتم الدفع بسيارات أسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الخدمات الإسعافية ونقل المصابين إلى المستشفيات، بينهما، تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري، من استخراج سيدة من تحت أنقاض على قيد الحياة.

تفاصيل انهيار عقار بمنطقة إمبابة

«الوطن» قضت نحو 120 دقيقة، لنقل تفاصيل انهيار عقار بمنطقة إمبابة، وتقابلت مع أحد أفراد أسرة الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حادث الإنهيار، ورووا لحظات الرعب التي عاشونه: «جالنا تليفون من الجيران إن البيت وقع، والبيت ساكن فيه أبويا وأمي وجدي وجدتي، ولما حضرنا وجدنا المنزل منهار تمامًا، كلهم تحت الحطام».

بلاغ بالواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود إخطار للواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، من شرطة النجدة، بانهيار أحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وبصحبتهم 4 سيارات إسعاف، وسيارات تابعة للحماية المدنية، وتبين انهيار منزل مكون من أرضي و3 طوابق، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا في محيط المنزل، وجرى فرض طوق أمني في محيط المنزل لمنع الاقتراب منه خشية انهيار أي من المنازل الملاصقة، وبدوره، أمر اللواء علاء فتحي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بوجود تعزيزات أمنية بموقع الحادث، لتسهيل مهمة رجال الإنقاذ