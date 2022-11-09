فوز السيناتور الديمقراطي تشاك شومر بولاية جديدة عن نيويورك

قالت وكالة «رويترز» للأنباء في استطلاع، إن السيناتور الجمهوري جيري موران، فاز بولاية جديدة عن كانساس، فيما أشار «إبسوس» في استطلاع، إلى فوز تشاك شومر بولاية جديدة كسيناتور عن «الحزب الديمقراطي»، في «مجلس الشيوخ» عن نيويورك.

القضاء الأمريكي يرفض طلبا جمهوريا بتمديد التصويت في «ماريكوبا»

وفي سياق متصل، أشارت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إلى فوز «الحزب الديمقراطي»، بمقعد «مجلس الشيوخ» بولاية إلينوي.

كما حقق السيناتور الجمهوري، جون بوزمان، فوزا بولاية جديدة في مجلس الشيوخ عن أركنساس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، رفض القضاء الأمريكي، طلب الجمهوريين بتمديد التصويت في مقاطعة «ماريكوبا» في ولاية أريزونا، فيما قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن الجمهوريين، حصدوا مقاعد «مجلس الشيوخ» في كل من: « كانساس-نورث داكوتا-ساوث داكوتا».