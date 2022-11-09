صحفية أمريكية لقناة القاهرة الإخبارية: جمهوريون يجمعون مواد قانونية لمحاسبة بايدن

أكدت مرح البقاعي، رئيس تحرير «البيت الأبيض بالعربي» والباحثة السياسية، أن الجمهوريين في الكونجرس يحاولون جمع مواد قانونية لمحاسبة الرئيس جو بايدن على أدائه خلال السنتين الماضيتين، حال تسلمهم الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضحت البقاعي، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي ياسر رشدي في تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك شدا كبيرا بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، مؤكدة أنه لم يحدث استقطاب بهذا الحجم منذ زمن طويل في السياسة الأمريكية.

ترامب قد لا يكون مرشحا رئاسيا

وأشارت إلى أن الرئيس ترامب جاء بحركة مهمة جدًا في التاريخ الأمريكي «الترامبية»، لافتة أن هذه الحركة أيدها كثير من الأمريكان البيض وأصحاب المهن اليدوية وأصحاب الحرف الذين يعتبرون أنفسهم غرباء عن النخب الأمريكية الحاكمة من الديموقراطيين، معتبرة أن الديموقراطيين أغلبهم من النخب الحاكمة، مؤكدة أنه جاء بتصور شعبي للسياسة الأمريكية حيث يتميز بالعفوية والتلقائية.

ولفتت إلى أن ترامب يتحدث بطريقة عادية مثل الناس ولا يستخدم الألفاظ الجزلة مثل الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي عمل محاميًا وتخرج في أكبر الجامعات الأمريكية.

وشددت على أن الحزب الجمهوري ليس الرئيس ترامب، مؤكدة أنه من المرجح ألا يكون مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024، متوقعة أن يكون وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو يمكن أن يكون مرشحًا رئاسيًا للحزب الجمهوري.