صحفي بنيويورك لـ قناة القاهرة الإخبارية: فوز الجمهوريين سيوقف ملاحقة ترامب

أكد الكاتب الصحفي أحمد محارم، الصحفي بنيويورك، أن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تحكمها علامات القلق أكثر من علامات الاستفهام، خاصة لوجود احتدام بين أنصار الحزبين تمثل 5 عناصر مهمة تشكل وعي المواطن الأمريكي.

وأوضح «محارم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير في تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية» للانتخابات الأمريكية، أن الخمسة عناصر المهمة التي تشكل وعي المواطن الأمريكي هي مستقبل الرئيس الحالي جو بايدن وطموحات الرئيس السابق ترامب ومصير الديموقراطية الأمريكية ومصير الرقابة على المال العام والحق في الإجهاض.

استطلاعات الرأي تشير لتدني شعبية بايدن

وأشار إلى أن الحق في الإجهاض مسألة تهم الناخبين، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا ألغت الحق في الإجهاض، رغم أن الديموقراطيين يدعمون مسألة حق الإجهاض بالنسبة للمواطن.

ولفت إلى أن استطلاعات الرأي تشير لتدني شعبية الرئيس جو بايدن وأنه على الجانب الآخر يحاول الحزب الجمهوري باستخدام الزخم الإعلامي وحضور الرئيس السابق ترامب الاستماتة للفوز بمقاعد الكونجرس بشقيه النواب والشيوخ.

وكشف «محارم» أسباب هذه الاستماتة هي الضغوط التي تمارسها الإدارة الحالية على الرئيس السابق ترامب والملاحقات القضائية ستزول مما يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، معتبرًا أن هذه الانتخابات فرصة للخروج من المأزق الذي وقع فيه.