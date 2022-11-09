صحفي بنيويورك لـ قناة القاهرة الإخبارية: أداء بايدن جعل الأمريكيين يشعرون بضائقة مالية

أكد الكاتب الصحفي أحمد محارم، الصحفي بنيويورك، أن الرئيس السابق دونالد ترامب حصل على 70 مليون صوت لأول مرة، مشيرًا إلى أن اداء الرئيس بايدن جعل المواطن الأمريكي يشعر بالضائقة المالية والتضخم ودخول الولايات المتحدة الأمريكية بقوة لدعم الناتو ودعم أوكرانيا والحرب المستمرة منذ 8 شهور، معتقدًا أنه لم يكن من الواضح أمام الإدارة الأمريكية موعد نهاية الحرب وطريقة نهايتها، قائلًا إن الإدارة الأمريكية دفعت 80 مليار دولار في صورة سلاح ودعم مادي لأوكرانيا.

وأوضح «محارم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير في تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية» للانتخابات الأمريكية، أن هناك قلقا حيال حلف شمال الأطلسي «الناتو» لدى الإدارة الأمريكية، مشددًا على أن أمريكا لديها ثوابت في السياسة الخارجية الأمريكية بأن تضع روسيا في مستنقع، بينما الأزمة الروسية الأوكرانية لم تضع روسيا في نفس الخسائر التي أصابت الأطراف الأخرى.

انسحاب أمريكا من أفغانستان كان غير مشرف

وانتقد «محارم» الانسحاب غير المشرف للقوات الأمريكية من أفغانستان والتوجه السياسي لبايدن بالتخلي عن الحلفاء التقليديين في الشرق الأوسط، خاصة منطقة الخليج، والاتجاه شرقًا نحو الصين، مؤكدًا أن هذه التغيرات جعلت هناك ضعف في الأداء وأنها ستعطي فرصة لأنصار الرئيس دونالد ترامب.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت هناك خوفا على مستقبل الأمريكان «محدش ضامن بكرة فيه إيه» وأن الحزب الجمهوري استغل هذه النقطة.