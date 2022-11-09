فوز مرشحة «الديمقراطي» بمقعد «الشيوخ» في واشنطن.. وماجي حسن تحتفظ بـ نيو هامبشير

فازت مرشحة «الحزب الديمقراطي»، باتي موراي، على منافستها الجمهورية بمقعد «مجلس الشيوخ» في واشنطن، وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى فوز المرشح الديمقراطي على منافسه الجمهوري بمقعد «الشيوخ» في أوريجون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وصوت أكثر من 122 مليون أمريكي في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» في عام 2018، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

وأضافت «رويترز»، أن الجمهوريين فازوا بـ6 مقاعد في «مجلس النواب» كان يشغلها أعضاء من «الحزب الديمقراطي»، موضحة أن الديمقراطية ماجي حسن حافظت على مقعدها بـ«مجلس الشيوخ» عن نيو هامبشير، مشيرة إلى فوز المرشح الجمهوري يفوز على منافسه الديمقراطي بمقعد «الشيوخ» في آيوا.

الجمهوريون يفوزون بمقعد «ميزوري» بـ«مجلس الشيوخ»

كما حقق المرشح الجمهوري، فوزا على منافسه الديمقراطي بمقعد مجلس الشيوخ في «ميزوري»، فيما حافظ المرشح عن «الحزب لديقراطي»، شيرايس ديفيدز على مقعد بـ«مجلس النواب» عن «كانساس»

بدورها، أظهرت استطلاعات، فوز الجمهوري فانس المدعوم من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بمقعد في «مجلس الشيوخ» عن أوهايو، فيما فاز مرشح «الحزب الجمهوري» على منافسه الديمقراطي بمقعد «الشيوخ» في أيداهو.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في توقعات، إن النائبة الجمهورية مارجوري جرين، من أشد مؤيدي ترامب، التي طرحت في وقت سابق، مبادرات عزل رئيس البلاد الحالي جو بايدن، فازت مجددا بعضوية «مجلس النواب»، عن الدائرة الـ14 بجورجيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ترامب: الولايات المتحدة فقدت سمعتها أثناء رئاسة بايدن

ووفقا لإحصائيات شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، تقدم الجمهوريون على الديمقراطيين في انتخابات «مجلس النواب» مع تفوق هش في انتخابات «الشيوخ»، وقالت الشبكة الإخبارية، إن مرشحي «الحزب الجمهوري» حصلوا على 162 مقعدا في «النواب» مقابل 102 لدى الديمقراطيين بعد فرز نحو 54% من الأصوات، فيما حصل الجمهوريون على 44 مقعدا، والديمقراطيون 42 مقعدا في «مجلس الشيوخ».

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن بلاده تحولت إلى فشل كبير أثناء رئاسة خلفه جو بايدن وفقدان «واشنطن» سمعتها والثقة بها في العالم، مضيفا في حديث لقناة «نيوز نيشن»، إن العالم كله يضحك على بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.