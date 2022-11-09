فوز جمهوري بمقعد مجلس الشيوخ في ولاية لويزيانا

فاز المرشح الجمهوري على منافسه الديمقراطي بمقعد مجلس الشيوخ في ولاية لويزيانا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويتنافس «الحزب الجمهوري» ومنافسه «الديمقراطي»، في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، على كل مقاعد «مجلس النواب»، البالغ عددها 435، وعلى 35 مقعدا من أصل 100 في «مجلس الشيوخ».

«الحزب الديمقراطي» يحافظ على مقعد كولورادو بـ«الشيوخ»

وحافظ الديمقراطيون على مقعدهم بـ«مجلس الشيوخ» في كولورادو، فيما أشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى فوز الجمهوريين بـ5 مقاعد في «مجلس النواب» كان يشغلها ديمقراطيون.

وحققت تكلفة الدعاية لانتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، رقما قياسيا في تاريخ الولايات المتحدة، 16.7 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.