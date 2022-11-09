مزارعو قنا يدعمون قمة المناخ: بنستخدم الطاقة الشمسية في الري

دعم أهالي قرية أبومناع غرب في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، مؤتمر المناخ COP27، من خلال استخدام التنمية المستدامة في الزراعة وخاصة في المناطق الصحراوية، بري أراضيهم باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، بدلا من استخدام ماكينات الديزل الملوث للبيئة.

قمة المناخ من قلب الصحراء الدعم بمشروعات الطاقة

وقال محمد على، أحد المزارعين، إن دعم الدولة لهذه المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية، والتي تجعل أعمال الري بهذا الشكل أقل تكلفة رغم ارتفاع أسعار الألواح الشمسية والبطاريات في بداية المشروع، إلا أن الاستدامة في استخدام نظام التشغيل بهذا الشكل تجعل الجميع يقبل على تنفيذ مثل هذه المحطات.

وتابع أن استخدام ذلك في المناطق الصحراوي أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا دعمه الكامل لمؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ.

وأوضح أهالي قرية أبومناع غرب أن استخدامات الطاقة الشمسية، وفرت الوقت والجهد، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الطاقة المستخدمة، على عكس السولار والغاز، وهذا يؤكده المزارعون لدعم التنمية المستدامة، وكبدائل للطاقة الحالية باعتبارها مستقبل الزراعة الحديثة.

توعية المزارعين بضرورة استخدام الطاقة الشمسية

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لأبومناع غرب، إنه يتم توعية المزارعين بمجال إدخال الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي في زمام الوحدة المحلية.

وأوضح «جيلاني» أن الدولة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود، لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل توقيت يواجه فيه العالم أزمة ضخمة تتعلق بمصادر الطاقة التقليدية، وعليهم الاتجاه للطاقة المتجددة التي أقل تكلفة وأفضل جودة من الطاقة الآخرة.

وأكد أنه عقد جلسات تعريفية للمزارعين والأهالي، عن الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في دعم الزراعة في صعيد مصر، والتي تتمتع بخصائص كبيرة، تجعلها جديرة بتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، لما يتميز به الطقس في محافظة قنا، بأنه مشمس طوال العام.