المجتمع المدني يشارك في أيام التمويل والشباب بمبادرات وحلول بقمة المناخ

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء مشاركات المجتمع المدني في الأيام الموضوعية لقمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ COP27 في شرم الشيخ، إذ اختيرت مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية في العمل المناخي؛ ليُخصص لكل موضوع يوم كامل للتباحث والنقاش وطرح المشروعات والمبادرات والحلول.

توفير التمويل اللازم للحد من تأثير التغيرات المناخية على الأطفال

في اليوم الأول المخصص للتمويل، يُنظّم المجتمع المدني مجموعة من الفعاليات والأنشطة في المنطقتين الزرقاء والخضراء، إذ تشهد المنطقة الزرقاء الجناح الرسمي للقمة أحداثًا جانبيةً عدة، تُناقش دور صندوق المناخ في دعم المجتمع المدنى.

ويتم مناقشة أيضا دور البنوك في التمويل الأخضر للمجتمع المدني، وتحفيز التمكين الاقتصادي، وتطوير نظم إنتاج الغذاء وتوفير التمويل اللازم؛ للحد من تأثير التغيرات المناخية على الأطفال والتكيف معها.

إطلاق أطروحة لإنشاء نظام عالمي شامل

كما تشهد المنطقة الخضراء مجموعة أخرى من الفعاليات والأنشطة، تناقش موضوعاتٍ عدة تدلل على عمق التعاطي مع البعد التمويلي والاقتصادي لقضية المناخ، منها الاستثمار في العمل المناخي، والانتقال إلى الأسواق الناشئة، وتمويل العمل المناخي محليًا، ودور القطاع الخاص في مكافحة تغير المناخ.

ويناقش المجتمع المدني موضوع «المناخ والفضاء» تحت عنوان «إطلاق الطموح الكوكبي»، إضافة إلى إطلاق أطروحة لإنشاء نظام عالمي شامل؛ للإبلاغ عن الوضع المناخي، وقياس مدى التقدم المحرز للتخفيف من الانبعاثات، وإطلاق مبادرة تحت عنوان «إدارة المناخ»، وتخصص جلسة عن أداء ومسؤولية دول العشرين تجاه المناخ.