سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم 9-11-2022

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي صباح اليوم الأربعاء، وفق آخر التحديثات التي صدرت صباح اليوم من المواقع الإلكترونية للبنوك، حيث جاء صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه داخل بنك قناة السويس 6.57 جنيه للشراء و6.61 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 6.62 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع، وcib، نحو 6.42 جنيه للشراء و6.46 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي

بلغ سعر صرف الدرهم بالبنك الأهلي، 6.62 جنيه للشراء و6.62 جنيه للبيع، بينما بلغ صباح اليوم في بنك الإسكندرية، 6.58 جنيه للشراء 6.61 جنيه للبيع، كما سجل بالبنك المركزي المصري، 6.62 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع، و في مصرف ابو ظبي الإسلامي، بلغت 6.63 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

ومن خلال تعاملات البنك المصري الخليجي، سجلت العملة الامارتية، 6.60 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع، وفي تعاملات الأهلي الكويتي، جاءت 6.24 جنيه للشراء و6.25 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، بلغت 6.46 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.