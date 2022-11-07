سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 7-11-2022

بسبب حرص المواطنين، الراغبين في السفر إلى الإمارات، سواء لقضاء إجازة قصيرة، أو رحلات عمل، او للإقامة هناك، زاد الاهتمام في الساعات الأخيرة، بمعرفة سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المختلفة.

ووفقا لآخر التحديثات الصادرة من البنوك مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، نستعرض خلال التقرير التالي، سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك، حسب المواقع الرسمية كما يلي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم مقابل الجنيه داخل بنك قناة السويس 6.57 جنيه للشراء و6.61 جنيه للبيع، ومع بداية تعاملات بنك مصر سجل 6.58 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع، وبلغ سعره صباح اليوم في تعاملات cib، نحو 6.42 جنيه للشراء و6.46 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، 6.58 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع، وداخل بنك الإسكندرية، 6.58 جنيه للشراء 6.61 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الامارتي، اما داخل البنك المركزي المصري، فقد بلغت قيمة العملة الامارتية 6.59 جنيه للشراء و6.52 جنيه للبيع.

وبلغت قيمته داخل معاملات البنك المصري الخليجي، 6.58 جنيه للشراء و6.21 جنيه للبيع، وفي معاملات الاهلي الكويتي، سجلت 6.24 جنيه للشراء و6.25 جنيه للبيع، وبلغت في المصرف المتحد، سعر 6.45 جنيه للشراء و6.61 جنيه للبيع.

يذكر أنّ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أعلنت في اجتماعها 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بالبنك إلى 13.25% و14.25% و13.75%، ورُفع سعر الائتمان والخصم إلى 13.75%.