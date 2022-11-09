مطارات البحر الأحمر تستقبل آلاف السائحين على متن 121 رحلة طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على متن 121 رحلة طيران قادمة من مدن أوربية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة ومرسى علم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

استقبال آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي، أنه من المقرر وصول آلاف السائحين اليوم، على متن 121 رحلة طيران، حيث يستقبل مطار الغردقة 112 رحلة طيران، ومطار مرسى علم 9 رحلات طيران، مؤكدا في تصريحات لـ «الوطن» أن فرق العلاقات العامة بالمطارات تستقبل السياح بالورود والهدايا وإنهاء إجراءات الوصول.

انتعاش السياحة

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق ومنتجعات مرسي علم تشهد انتعاشة وارتفاعًا نسبة الإشغالات بالفنادق، تزامنا مع زيادة معدل حركة الطيران السياحية الوافدة من أوروبا، تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

يذكر أن مطارات البحر الأحمر استقبلت أمس الثلاثاء حوالي 17 ألف سائح من جنسيات مختلفة على متن 113 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وتم استقبال السائحين وانهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية.